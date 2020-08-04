Біля храму у Запоріжжі жінка здійснила самопідпал



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О 4 ранку жінка облила себе займистою рідиною і підпалила

Слідчі з'ясовують особу жінки та що її спонукало накласти на себе руки

Біля римо-католицького храму «Собор Бога Отця Милосердя» у Запоріжжі невідома жінка скоїла самоспалення. Вона облила себе займистою рідиною та підпалила.

ЗМІ із посиланням на правоохоронців повідомляють, що нцидент стався сьогодні о 04:05. Особу померлої нині встановлюють.

«Відомо, що жінка була на території храму одна, облила себе легко займистою речовиною і підпалила», – додали копи.

Об 11 годині ранку тіло жінки забрали представники Запорізької ритуальної служби для проведення судово-медичної експертизи. На місці події працюють правоохоронці.

Настоятель храму, отець Олександр сказав, що йому нічого не відомо про особу загиблої, і ніхто не бачив, що відбувається. На камерах спостереження видно лише полум'я вдаличині.

«Католицька церква молиться за всіх людей, які чинять самогубство, тому, що на жаль, людина не дає собі асом ради в житті. І люди, які вирішують зробити щось таке, то вони завжди чинять такі неадекватні кроки, тому, що не витримує психіка, тому що якась напруга і тому навіть не розуміють, що чинять. Ми молимося про Боже милосердя для всіх таких осіб і і також за цю особу вже сьогодні на ранковій літургії молилися», - прокоментував отець Олександр.