На Донбасі загинув старший солдат 92-ї бригади



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Йому було всього 23 роки

7 листопада, на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков.

Про це у Facebook повідомила 92-а ОМБр.

«7 листопада зведене інженерне відділення одного з механізованих батальйонів бригади виконувало завдання по забезпеченню лісом-кругляком свій підрозділ для інженерного обладнання позицій. І в момент, коли наші побратими біля ВОПу вивантажували деревину, ворог посеред білого дня прицільно здійснив два постріли з установки ПТУР. Одна ракета влучила точно у машину УРАЛ, біля якої і працювали захисники. На превеликий жаль, на місці загинув старший солдат Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки. До лав 92 ОМБр хлопець прийшов 2016 року. Він був відданим та славним сином своєї батьківщини, а ще вірним другом та побратимом», - йдеться у повідомленні.

У 92-а ОМБр також зазначили, що троє армійців зазнали численних поранень різного ступеня тяжкості, один із бійців - у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, 6 листопада на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.