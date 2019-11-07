Терористи 15 разів обстріляли українських воїнів. Один боєць загинув, є поранені



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Ворог застосовував протитанкові керовані ракети

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув внаслідок обстрілів.

Про це 7 листопада повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вісім обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;

біля Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

два рази у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:

біля Авдіївки – протитанковими керованими ракетами;

двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;

біля Опитного – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наших захисники дістали поранення», - заявили у штабі ООС.

Нанадаємо, 6 листопада на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.