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    Терористи на Донбасі стріляють із танків і заборонених мінометів

    Один боєць АТО зазнав бойового травмування
    У середу, 7 лютого, станом на 18:00 бойовики в зоні АТО 9 разів обстріляли позиції української армії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку окупанти грубо порушили режим тиші неподалік Новозванівки, Луганського та Троїцького, стріляючи зі 120-мм мінометів. Також з ранку з 82-мм  міномету загарбники обстріляли
    • Сьогодні, 19:05
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    Один боєць АТО зазнав бойового травмування

    У середу, 7 лютого, станом на 18:00 бойовики в зоні АТО 9 разів обстріляли позиції української армії.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку окупанти грубо порушили режим тиші неподалік Новозванівки, Луганського та Троїцького, стріляючи зі 120-мм мінометів. Також з ранку з 82-мм  міномету загарбники обстріляли українських захисників поблизу Попасної.

    На донецькому напрямку терористи понад годину стріляли з танка, гранатометів різних видів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах біля Пісків. Також гранатомети та кулемети ворог застосував на приморській ділянці украхнської оборони біля Широкиного.

    Унаслідок ворожих обстрілів один боєць АТО зазнав бойового травмування.

     

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