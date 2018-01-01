Терористи на Донбасі стріляють із танків і заборонених мінометів

Один боєць АТО зазнав бойового травмування

У середу, 7 лютого, станом на 18:00 бойовики в зоні АТО 9 разів обстріляли позиції української армії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку окупанти грубо порушили режим тиші неподалік Новозванівки, Луганського та Троїцького, стріляючи зі 120-мм мінометів. Також з ранку з 82-мм міномету загарбники обстріляли



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Один боєць АТО зазнав бойового травмування

У середу, 7 лютого, станом на 18:00 бойовики в зоні АТО 9 разів обстріляли позиції української армії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку окупанти грубо порушили режим тиші неподалік Новозванівки, Луганського та Троїцького, стріляючи зі 120-мм мінометів. Також з ранку з 82-мм міномету загарбники обстріляли українських захисників поблизу Попасної.

На донецькому напрямку терористи понад годину стріляли з танка, гранатометів різних видів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах біля Пісків. Також гранатомети та кулемети ворог застосував на приморській ділянці украхнської оборони біля Широкиного.

Унаслідок ворожих обстрілів один боєць АТО зазнав бойового травмування.