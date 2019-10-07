Терористку, яка передала міну для вибуху у пабі «Стіна» у Харкові, посадили на 11 років



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Суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад півмільйона гривень Фото: Пресслужба прокуратури Харківської області

Вибух у пабі «Стіна» на вул. Римарській у Харкові стався 9 листопада 2014 року, в результаті постраждали 13 людей

Вироком Київського районного суду м. Харкова 52-річну жінку, пособницю в організації теракту в харківському рок-пабі«Стіна», визнано винною у скоєнні терористичного акту, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України).

Жінку засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє 7 жовтня пресслужба прокуратури Харківської області.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад півмільйона гривень, заявив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олег Максюк.

Як відомо, вибух у пабі «Стіна» на вул. Римарській у Харкові стався 9 листопада 2014 року, в результаті 13 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Як з’ясувалося під час слідства, до скоєння теракту причетна громадянка України. Прокуратура довела в суді, що саме вона активувала та передала міну виконавцю, який заніс її до пабу.

Окрім того, жінка незаконно зберігала в одному з гаражів у районі Павлового поля в м. Харкові цілий арсенал зброї та боєприпасів (гранати, детонатори, протипіхотні міни, розтяжки для мін, автомати, підствольний гранатомет та ін.). Зброю вона взяла на зберігання в жовтні 2014 року.

В судових дебатах прокурор вимагав для підсудної покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.