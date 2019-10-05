У Мар’їнці стався вибух у багатоквартирному будинку - двоє загиблих



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Причина вибуху встановлюється

У Мар’їнці Донецької області внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку загинули двоє людей.

Про це повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook.

«Вибух пролунав у багатоквартирному будинку. Смертельні травми дістали чоловік та жінка», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причина вибуху встановлюється.

На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналісти.

Нагадаємо, у місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.

Як повідомлялося, у Херсоні невідомі підірвали вибухівку під вікнами радника голови ОДА.