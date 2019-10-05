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    Події в Україні

    У Мар’їнці стався вибух у багатоквартирному будинку - двоє загиблих

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    У Мар’їнці стався вибух у багатоквартирному будинку - двоє загиблих

    Причина вибуху встановлюється

    У Мар’їнці Донецької області внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку загинули двоє людей.

    Про це повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook.

    «Вибух пролунав у багатоквартирному будинку. Смертельні травми дістали чоловік та жінка», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що причина вибуху встановлюється.

    На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналісти.

    Нагадаємо, у місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.

    Як повідомлялося, у Херсоні невідомі підірвали вибухівку під вікнами радника голови ОДА.

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