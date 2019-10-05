У Мар’їнці стався вибух у багатоквартирному будинку - двоє загиблих
Причина вибуху встановлюється
У Мар’їнці Донецької області внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку загинули двоє людей.
Про це повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook.
«Вибух пролунав у багатоквартирному будинку. Смертельні травми дістали чоловік та жінка», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причина вибуху встановлюється.
На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналісти.
Нагадаємо, у місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.
Як повідомлялося, у Херсоні невідомі підірвали вибухівку під вікнами радника голови ОДА.