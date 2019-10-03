Громадськість звертається до Зеленського не включати в обмінні списки з РФ причетних до теракту в Харкові



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Світлина: УНІАН

Судового вироку по відкритим кримінальним справам ще немає

Під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» Яна Зінкевич, командувач медичного батальйону «Госпітальєри», депутат ВРУ, Олександр Фоззі Сидоренко, учасник гурту ТНМК, та Руслан Горовий, письменник, керівник проектів ВГО «Магнолія», звернулися до шостого президента не включати в обмінні списки з РФ трьох осіб, які вважаються слідством причетними до теракту, що відбувся під час мирної ходи в Харкові 22 лютого 2015 року. Оскільки слідство ще не завершено, а винні не покарані.

Тоді під час вибуху радіокерованим пристроєм загинуло чотири особи: харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко, 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук та 15-річний патріот Данило Дідік.

Терористичний акт було спрямовано проти мирного населення. Ціллю терористичного акту була мирна хода, в якій брали участь діти. За даними прокуратури підозрюваними був встановлений вибуховий пристрій МОН-100, що дорівнює двом кілограмам тротилу, начинена чотирмастами 10-мм сталевими кулями. Теракт міг спричинити загибель десятків людей. Але цього не сталося тільки завдяки випадку – автомобіль «Газель» опинився між вибуховим пристроєм і ходою.

Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов підозрюються у скоєнні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року. Судового вироку по відкритим кримінальним справам ще немає. За словами учасників прес-конференції адвокат підозрюваних підтвердив, що цих трьох осіб включили у списки на обмін з Російською Федерацією.

Публікуємо звернення. Кожен охочий може долучитися до підпису документу.

Звернення громадських організацій, волонтерів та активістів до президента Володимира Зеленського

щодо недопущення включення до списків на обмін підозрюваних у скоєнні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року,

внаслідок якого загинуло чотири людини, у тому числі діти.

Шановний Володимире Олександровичу!

Ми, представники громадських організацій, волонтери та активісти, звертаємося до Вас з вимогою не допустити включення до списків на обмін з Російською Федерацією Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Ці особи, підозрюються у скоєнні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинуло чотири людини, у тому числі неповнолітня дитина.

Наголошуємо на тому, що терористичний акт був спрямований проти мирного населення. Ціллю терористичного акту була мирна хода, в якій брали участь діти. За даними прокуратури підозрюваними був встановлений вибуховий пристрій МОН-100, що дорівнює двом кілограмам тротилу, начинена чотирмастами 10-мм сталевими кулями. Теракт міг спричинити загибель десятків людей і цього не сталося тільки завдяки випадку – автомобіль «Газель» опинився між вибуховим пристроєм і ходою. Натомість, внаслідок теракту загинули відомий харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний патріот Данило Дідік та 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук), а також одинадцять чоловік було поранено.

Передача Росії незасуджених осіб, підозрюваних у кривавому терористичному акті не тільки суперечить принципу верховенства права і принципу невідворотності покарання, порушує Конституцію України, міжнародні зобов’язання України і національне законодавство, а й несе загрози національній безпеці. Такий обмін може спричинити низку терористичних актів проти мирного населення України, адже терористи будуть упевнені – їх обміняють і вони уникнуть покарання. У той же час Росія фактично тримає в заручниках мільйони наших громадян на окупованих територіях і має невичерпний ресурс для політичних переслідувань і формування чергового так званого «обмінного фонду». Тому видача до Росії трьох терористів не вплине на загальну ситуацію з політичними переслідуваннями українців на окупованих територіях та в РФ.

Вимагаємо дотримання законності та міжнародних зобов’язань України. Підозрювані у теракті, внаслідок якого загинули мирні люди, у тому числі, діти, не можуть бути передані Росії ні за яких обставин.

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