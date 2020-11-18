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    Тестування з англійської стане обов'зковим для вступників на військові спеціальності

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    Для тих, хто володіє англійською на достатньому рівні, планують організувати викладання виключно англійською - Тестування з англійської стане обов'зковим для вступників на військові спеціальності
    Для тих, хто володіє англійською на достатньому рівні, планують організувати викладання виключно англійською

    Вивчення англійської мови особовим складом є один з головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО – МОУ

    Нова система професійної військової освіти передбачатиме обов’язкове тестування вступників для визначення рівня володіння англійською мовою. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

    У міністерстві наголосили, що вивчення англійської мови особовим складом є один з головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО.

    «Сьогодні поставлено завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти і науки, тому система військової освіти в Україні перебуває у фазі інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови особовим складом є невід’ємною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах», – пояснили в Міноборони.

    Як зазначили у відомстві, для тих, хто володіє англійською на достатньому рівні, планують організувати викладання виключно англійською. «Це відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном», – наголосили у міністерстві.

    Окрім того, з метою удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів застосовуються нові кваліфікаційні вимоги щодо рівнів володіння іноземною мовою офіцерським, сержантським (старшинським) складом, запроваджується єдина навчальна програма «Іноземна мова» у вищих військових навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

    Нові мовні лабораторії, навчальні матеріали та посібники постачатиме зокрема й уряд США, зазначили у міністерстві.

    Як повідомлялося, Україна у світовому рейтингу володіння англійською мовою опинилася між Афганістаном і Макао.

    Теги: НАТО Міноборони освіта військові навчання уряд
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