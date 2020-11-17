У Хорватії з'явиться роботизована воднева техніка

Водневі паливні елементи буде поставляти швейцарська компанія EH Group

Хорватський виробник багатоцільових транспортних засобів DOK-ING має намір використовувати в своїй техніці водневі паливні елементи EH-31, розроблені швейцарською компанією EH Group Engineering, - повідомляє H2 View.

Компанія DOK-ING - виробник робототехнічних систем спеціального призначення, вона розробляє пожежну техніку, машини для підземних гірничих робіт і військові транспортні засоби для розмінування.

«Ми раді працювати з DOK-ING, лідером в області спеціалізованих промислових транспортних засобів. Це підкреслює потенційні можливості для розгортання наших паливних елементів з високою потужністю, які створені для роботи в найважчих умовах», - сказав засновник EH Group Мардіт Матиан.