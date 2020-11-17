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    У Хорватії з'явиться роботизована воднева техніка

    нова енергія
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    <p>Транспортний засіб для гасіння пожеж DOK-ING MVF-5</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Хорватії з'явиться роботизована воднева техніка

    Транспортний засіб для гасіння пожеж DOK-ING MVF-5

     

    Фото: .wikipedia.org

    Водневі паливні елементи буде поставляти швейцарська компанія EH Group

    Хорватський виробник багатоцільових транспортних засобів DOK-ING має намір використовувати в своїй техніці водневі паливні елементи EH-31, розроблені швейцарською компанією EH Group Engineering, - повідомляє H2 View

    Компанія DOK-ING - виробник робототехнічних систем спеціального призначення, вона розробляє пожежну техніку, машини для підземних гірничих робіт і військові транспортні засоби для розмінування.

     «Ми раді працювати з DOK-ING, лідером в області спеціалізованих промислових транспортних засобів. Це підкреслює потенційні можливості для розгортання наших паливних елементів з високою потужністю, які створені для роботи в найважчих умовах», - сказав засновник EH Group Мардіт Матиан.

    Теги: машини військові розмінування транспорт водень
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