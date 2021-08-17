Прихід до влади талібів – трагедія. Афганістан звалився у середньовіччя
Загалом, все сумно і мерзенно
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Демократия – быстропортящийся товар и непригодна к экспорту.
Принести ее на кончиках штыков можно, укоренить нельзя.
Дикарями должен управлять дикарь, Каддафи мне свидетель.
Любые попытки цивилизовать нецивилизуемое означают кровь, жертвы и неминуемое поражение.
К чести американцев, они за 13 лет войны убили чуть больше 30 тысяч некомбатантов. Очень много, но не так много, как их предшественники.
Приход к власти талибов – трагедия мирового масштаба. Фанатики недоговороспособны по сути. Еще одна страна свалится в глубочайшее средневековье.
Это как гангрена: стоит загнить пальцу и можно попрощаться с рукой, а то и с жизнью. Теперь Афган станет проблемой России и ее южных соседей. Тут не понятно – радоваться или плакать? Зараза обязательно пойдет дальше, если ее не зачистить. А зачистить некому. Да и средств таких нет.
Заявление из Штатов по поводу участия в урегулирование афганской ситуации при участии женщин можно считать или последствием воздействия сильных химических веществ, или симптомами деменции.
Достаточно вспомнить роль женщины в стенах Талибана и сразу станет ясно в каком урегулировании они могут участвовать.
Джерело: блог Яна Валетова