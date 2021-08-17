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    Прихід до влади талібів – трагедія. Афганістан звалився у середньовіччя

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Прихід до влади талібів&nbsp;&ndash; трагедія світового масштабу - Прихід до влади талібів – трагедія. Афганістан звалився у середньовіччя
    Прихід до влади талібів – трагедія світового масштабу
    Фото: AP

    Загалом, все сумно і мерзенно

    Мовою оригіналу

    Демократия – быстропортящийся товар и непригодна к экспорту.

    Принести ее на кончиках штыков можно, укоренить нельзя.

    Дикарями должен управлять дикарь, Каддафи мне свидетель.

    Любые попытки цивилизовать нецивилизуемое означают кровь, жертвы и неминуемое поражение.

    К чести американцев, они за 13 лет войны убили чуть больше 30 тысяч некомбатантов. Очень много, но не так много, как их предшественники.

    Приход к власти талибов – трагедия мирового масштаба. Фанатики недоговороспособны по сути. Еще одна страна свалится в глубочайшее средневековье.

    Это как гангрена: стоит загнить пальцу и можно попрощаться с рукой, а то и с жизнью. Теперь Афган станет проблемой России и ее южных соседей. Тут не понятно – радоваться или плакать? Зараза обязательно пойдет дальше, если ее не зачистить. А зачистить некому. Да и средств таких нет.

    Заявление из Штатов по поводу участия в урегулирование афганской ситуации при участии женщин можно считать или последствием воздействия сильных химических веществ, или симптомами деменции.

    Достаточно вспомнить роль женщины в стенах Талибана и сразу станет ясно в каком урегулировании они могут участвовать.

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    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Афганістан Талібан
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    Прихід до влади талібів – трагедія. Афганістан звалився у середньовіччя