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    Київ у ТОП-15 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

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    Через суху погоду в Києві зросла забрудненість повітря - Київ у ТОП-15 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям
    Через суху погоду в Києві зросла забрудненість повітря
    Фото з відкритих джерел

    Спекотна погода сприяла погіршенню якості повітря у столиці України

    Станом на ранок 16 серпня Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 91 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Дані ресурсу Iqair

    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «помірний» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря прийнятне».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Нагадаємо, за тиждень з 2 по 7 серпня у Києві було зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднення повітря в декілька разів.

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    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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    Київ у ТОП-15 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям