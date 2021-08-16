Київ у ТОП-15 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

Через суху погоду в Києві зросла забрудненість повітря

Спекотна погода сприяла погіршенню якості повітря у столиці України

Станом на ранок 16 серпня Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 91 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «помірний» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря прийнятне».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Нагадаємо, за тиждень з 2 по 7 серпня у Києві було зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднення повітря в декілька разів.