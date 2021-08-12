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    Центр Лондона потоне? НАСА прогнозує катастрофу

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    Центр Лондона потоне? НАСА прогнозує катастрофу
    Фото з відкритих джерел

    Через глобальне потепління жити в столиці Британії стане неможливо

    Спеціалісти Національного управління з аеронавтики та вивчення космічного простору (НАСА) передбачили «кінець» існування центральної частини Лондона. Вже через дев'ять років цю територію охопить вода, пише The Independent.

    Через глобальне потепління та підвищення рівня моря деякі ділянки столиці Британії можуть потерпати від частіших паводків. Є й такі райони, які можить опинитися під водою назавжди.

    На мапі, яку створили спеціалісти НАСА, можна прослідкувати, які саме райони Лондона потонуть у найближчі роки.

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    Нещодавно зливи зупинили роботу транспорту у таких районах Лондона, як Баттерсі та Тутінг. Стихія накрила місто втретє за декілька тижнів.

    Спеціалісти управління попереджають це лише початок, адже зміни клімату лише наблизять кінець життя у центрі Лондона, а наслідки повеней будуть катастрофічними.

    Окрім того, на карті можна побачити, які ще країни потерпатимуть від зміни клімату. У найбільшій небезпеці знаходяться острівні держави й країни, у яких більшість населення проживає близько до моря.

    Наразі Туреччина потерпає від повеней, до цього частину країни охопив вогонь.

    Водна стихія знову накрила Венецію: під водою опинилася площа святого Марка.

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    Теги: екологія клімат вода Укргідрометцентр Велика Британія Великобритания повінь населення
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    Центр Лондона потоне? НАСА прогнозує катастрофу