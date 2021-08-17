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    Особисто видавав візи в аеропорту Кабула: посол Великобританії в Афганістані відмовився від евакуації

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    Супутникове фото з аеропорту Кабула - Особисто видавав візи в аеропорту Кабула: посол Великобританії в Афганістані відмовився від евакуації
    Супутникове фото з аеропорту Кабула
    Фото Maxar technologies

    Посол залишився і допомагав оформляти візи для афганців

    Посол Великобританії в Афганістані Лорі Брістоу призупинив свої плани з евакуації, щоб допомогти британцям і афганцям покинути країну після захоплення влади талібами, передає Evening Standard.

    Британські війська допомагають вивезти своїх громадян і місцевих жителів з числа їхніх союзників, які хочуть покинути країну. За даними ЗМІ, близько чотирьох тисяч чоловік потребують евакуації.

    У неділю в Великобританію прибув перший рейс з евакуйованими британськими громадянами, але сам посол залишився в Кабулі. Він допомагав оформляти візи для афганців.

    «Наш посол залишається в Кабулі, і співробітники уряду Великобританії продовжують роботу з надання допомоги британським громадянам і нашим афганським співробітникам», – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

    Міністр оборони Бен Уоллес заявив раніше, що солдати ризикували своїми життями протягом останніх 20 років і необхідно вивезти їх з Афганістану.

    Британські війська були вперше розгорнуто в Афганістані в 2001 році. Їх направили в країну після атак на США 11 вересня. Всього в країні було вбито 457 британських солдатів.

    Нагадаємо, щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть

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    Теги: США міністр Афганістан візи посол
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    Особисто видавав візи в аеропорту Кабула: посол Великобританії в Афганістані відмовився від евакуації