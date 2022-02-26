Тимчасово не працює лінія 103. Нові номери для дзвінків
На випадок, якщо потрібна допомога
Українців попереджають про проблеми з екстренним номером 103.
У телеграм-каналі Верховної Ради розмістили оголошення:
Від екстренної медичної допомоги!!!
Тимчасово не працює лінія 103. Нові номери для дзвінків.
(061)702-37-77
(061)702-37-78
(061)287-01-64
(061)653-64-17
На випадок, якщо потрібна допомога.
Нагадаємо, у Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією.
«Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.