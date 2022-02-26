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    Тимчасово не працює лінія 103. Нові номери для дзвінків

    Будьте пильними! - Тимчасово не працює лінія 103. Нові номери для дзвінків
    Будьте пильними!
    фото з відкритих джерел

    На випадок, якщо потрібна допомога

    Українців попереджають про проблеми з екстренним номером 103.

    У телеграм-каналі Верховної Ради розмістили оголошення:

    Від екстренної медичної допомоги!!!

    Тимчасово не працює лінія 103. Нові номери для дзвінків.

    (061)702-37-77
    (061)702-37-78
    (061)287-01-64
    (061)653-64-17

    На випадок, якщо потрібна допомога.

    Нагадаємо, у Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією.

    «Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.

    Теги: здоров'я війна лікар телефон
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    Тимчасово не працює лінія 103. Нові номери для дзвінків