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    Тимошенко: 100% податку з доходів має залишатися у місцевих громад

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    <p>&laquo;Якщо б вам залишили все, що заробляє місто, жодна допомога держави не була би потрібна&raquo;, - звернулася до жителів Миргорода Тимошенко</p> - Тимошенко: 100% податку з доходів має залишатися у місцевих громад

    «Якщо б вам залишили все, що заробляє місто, жодна допомога держави не була би потрібна», - звернулася до жителів Миргорода Тимошенко

    Тимошенко заявила, що децентралізація у виконанні нинішньої влади «не лише обмежує можливості громад, а й робить їх залежними від столичних чиновників»

    Для відродження малих і середніх міст в Україні має бути переглянута податкова та бюджетна політика держави. Зокрема, 100% податку з доходів фізичних осіб повинні залишатися в розпорядженні місцевих громад.

    Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, перебуваючи в Миргороді на Полтавщині.

    «Якщо б вам залишили все, що заробляє місто, жодна допомога держави не була би потрібна. Але ж сьогодні на місцях залишають лише 60% податку з доходів фізичних осіб, а 40% просто відбирають», - зазначила Тимошенко, яку цитує прес-служба політсили.

    Вона заявила, що децентралізація у виконанні нинішньої влади звелася до того, що «більшу частину грошей, які заробляють міста, держава вилучає в них і повертає лише крихти у вигляді субсидії і субвенцій».

    Це не лише обмежує можливості громад, а й робить їх залежними від столичних чиновників, вважає лідер «Батьківщини».

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