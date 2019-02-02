Тимошенко: 100% податку з доходів має залишатися у місцевих громад



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«Якщо б вам залишили все, що заробляє місто, жодна допомога держави не була би потрібна», - звернулася до жителів Миргорода Тимошенко

Тимошенко заявила, що децентралізація у виконанні нинішньої влади «не лише обмежує можливості громад, а й робить їх залежними від столичних чиновників»

Для відродження малих і середніх міст в Україні має бути переглянута податкова та бюджетна політика держави. Зокрема, 100% податку з доходів фізичних осіб повинні залишатися в розпорядженні місцевих громад.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, перебуваючи в Миргороді на Полтавщині.

«Якщо б вам залишили все, що заробляє місто, жодна допомога держави не була би потрібна. Але ж сьогодні на місцях залишають лише 60% податку з доходів фізичних осіб, а 40% просто відбирають», - зазначила Тимошенко, яку цитує прес-служба політсили.

Вона заявила, що децентралізація у виконанні нинішньої влади звелася до того, що «більшу частину грошей, які заробляють міста, держава вилучає в них і повертає лише крихти у вигляді субсидії і субвенцій».

Це не лише обмежує можливості громад, а й робить їх залежними від столичних чиновників, вважає лідер «Батьківщини».