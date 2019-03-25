«Тимошенко розвалила армію»? Суд зобов’язав голову фракції БПП Герасимова спростувати свої слова



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Голова депутатської фракції БПП Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради

Лідер «Батьківщини» виграла суд із захисту ділової репутації

Народний депутат України і лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко виграла суд із захисту ділової репутації у голови депутатської фракції БПП Артура Герасимова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва від 18 березня.

Тимошенко просила суд визнати недостовірну інформацію, поширену паном Герасимовим під час виступу на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради 5 листопада 2018 року.

«Подібні кроки, в період збройної агресії Росії повторюють події десятирічної давнини, коли прем'єр Юлія Тимошенко зірвала отримання ПДЧ (план дій по членству в НАТО) для вступу в НАТО і розвалювала армію, знижуючи її фінансування… За нинішніх економічних умов зовнішні запозичення не були б потрібні, якби не боргова яма створена за часів Тимошенко та Януковича. Які разом передали нам у спадок борги у розмірі понад $70 млрд», - заявив нардеп БПП.

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У суді представник відповідача повідомив, що інформація, яку Тимошенко просить спростувати, не містить фактичних даних і є оціночним судженням, яке не підлягає спростуванню. Також додав, що вона є діючим політиком і межа допустимої критики щодо особи, яка займається політичною діяльністю є більш ширшою, а ніж стосовно приватної особи.

Водночас слідчий суддя дійшов висновків, що Артур Герасимов не надав будь-яких належних та допустимих доказів, які підтверджували б достовірність поширеної інформації.

Більше того, його інформація не містить в собі алегорій, сатири, гіпербол тощо, не є припущенням чи критикою діяльності позивача, її можна перевірити на достовірність, тому вона не є оціночними судженнями, і може бути спростована.

Крім цього, суд допитав експерта, доктора філологічних наук, професора Ларису Шевченко, яка підтвердила, що оспорювана інформація, поширена Герасимовим, висловлена у формі фактологічного твердження.

Таким чином, суд зобов’язав голову фракції БПП Артура Герасимова спростувати недостовірну інформацію щодо Юлії Тимошенко під час виступу на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій.

Рішення Печерського райсуду Києва може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.