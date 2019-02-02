Тимошенко закликала українців не голосувати за політичних «бабаків»



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Тимошенко в контексті президентських виборів згадала фільм «День бабака»

«Хотілося б, щоб в Україні постійний політичний «день бабака» нарешті закінчився», - заявила Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко звернулася до українців з проханням не обирати на президентських виборах чергового «обнадійливого бабака».

Про це вона написала 2 лютого на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Сьогодні у США – День бабака… В цей день нещасну, заспану тваринку дістають з нори і змушують віщувати весну… Якщо бабак не побачить свою тінь, – значить, весна буде рання… Така собі традиція, якщо відверто, не дуже гуманна… Мені ж, в контексті президентських виборів, згадується чудовий фільм Гарольда Раміса з Біллом Мюрреєм в головній ролі – «День бабака»… Там метеоролог-журналіст Філ Коннорс постійно прокидається в одному й тому ж містечку, в одному й тому ж готелі, в один і той самий день. І наступного ранку все починається заново. І він ніяк не може вибратися з цього прокляття», - зазначила Тимошенко.

При цьому вона підкреслила, що «хотілося б, щоб в Україні постійний політичний «день бабака» нарешті закінчився».

«Бо кожного разу люди на президентських виборах обирають чергового «обнадійливого бабака», який, окрім власної тіні, нічого не бачить і якого нічого, окрім власної нори, не цікавить… Хочеться вже вирватися з цього зачарованого кола. Всім хочеться жити в нормальній, цивілізованій, щасливій країні», - зауважила Тимошенко.