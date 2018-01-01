Тиші не Донбасі немає: окупанти б’ють із важкого озброєння

За день загарбники сім разів обстрілювали позиції українських захисників

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, у четвер, 11 січня, на луганському напрямку ворог виявляв вогневу активність у районі Світлодарської дуги. «Під обстрілами з



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Фото: Markiian Lyseiko, Facebook АТО на Донбасі

За день загарбники сім разів обстрілювали позиції українських захисників

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, у четвер, 11 січня, на луганському напрямку ворог виявляв вогневу активність у районі Світлодарської дуги. «Під обстрілами з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опинилися наші позиції на підступах до Новолуганського, а біля Луганського бойовики застосували 120-мм міномети. Також, поблизу Новозванівки незаконні збройні формування порушували режим тиші з великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.

На онецькому напрямку в обідню пору окупанти з гранатометів обстріляли оборонців Пісків, а на Приазов’ї зі 120-ти та 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по захисниках Широкиного і Гнутового.

Загалом з початку доби уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 7 обстрілів укріплень Збройних сил України.