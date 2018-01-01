Тиші не Донбасі немає: окупанти б’ють із важкого озброєння
- Сьогодні, 18:31
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Розсилка
За день загарбники сім разів обстрілювали позиції українських захисників
Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За його даними, у четвер, 11 січня, на луганському напрямку ворог виявляв вогневу активність у районі Світлодарської дуги. «Під обстрілами з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опинилися наші позиції на підступах до Новолуганського, а біля Луганського бойовики застосували 120-мм міномети. Також, поблизу Новозванівки незаконні збройні формування порушували режим тиші з великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.
На онецькому напрямку в обідню пору окупанти з гранатометів обстріляли оборонців Пісків, а на Приазов’ї зі 120-ти та 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по захисниках Широкиного і Гнутового.
Загалом з початку доби уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 7 обстрілів укріплень Збройних сил України.