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    В Одеському зоопарк поповнення: народився малюк угорської корови

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    В Одеському зоопарк поповнення: народився малюк угорської корови

    У звіринці з'явилося цей вид мешкає з минулого року

    Весна традиційно радує відвідувачів і співробітників Одеського зоопарку появою потомства у його мешканців.

    Так, 10 березня 2019 року на світ з'явився малюк пари угорських корів. У колекції зоологічного парку цей вид тварин є новачком і мешкає лише з минулого року.

    Новонароджене теля відчуває себе добре, гуляє в загальному вольєрі, проявляючи грайливий характер.

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    За традицією, що склалася, ім'я дитинчаті буде дане у вересні на святі «День малюків».

    Нагадаємо, раніше «Главком», повідомляв, що у Вінницькому зоопарку поповнення: малюки народилися у трьох родинах.

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