В Одеському зоопарк поповнення: народився малюк угорської корови



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У звіринці з'явилося цей вид мешкає з минулого року

Весна традиційно радує відвідувачів і співробітників Одеського зоопарку появою потомства у його мешканців.

Так, 10 березня 2019 року на світ з'явився малюк пари угорських корів. У колекції зоологічного парку цей вид тварин є новачком і мешкає лише з минулого року.

Новонароджене теля відчуває себе добре, гуляє в загальному вольєрі, проявляючи грайливий характер.

За традицією, що склалася, ім'я дитинчаті буде дане у вересні на святі «День малюків».

Нагадаємо, раніше «Главком», повідомляв, що у Вінницькому зоопарку поповнення: малюки народилися у трьох родинах.