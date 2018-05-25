Томос про автокефалію Української церкви вже написаний, - архімандрит

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Фото: Главком Архімандрит Кирило

Автором Томосу про автокефалію Української церкви - один з найкращих грецьких каноністів

Томос про автокефалію Єдиної Української Православної Церкви вже написаний. Про це в ефірі телеканалу «5 канал» повідомив архімандрит Кирило (Говорун).

Він зазначив, що автором Томосу про автокефалію Української церкви є один з найкращих грецьких каноністів.

«Томос вже готовий. Томос про автокефалію УПЦ вже написаний. Писав мій вчитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один один з кращих каноністів у православному світі. Він геніальний каноніст. Тексти канонічні, які він пише - є абсолютно досконалими. Я думаю, що цей Томас буде чудовим документом, канонічним. До нього не можна буде ніяких претензій висловити. Томос готовий», - заявив Говорун.

За його словами, йдеться про те, що Константинопольський патріархат задіє певну процедуру надання цього Томасу. Вона передбачає те, що це є прерогатива Константинопольського патріархату давати Томас про автокефалію.

Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні у зв’язку з очікуваним визнанням автокефалії української церкви з боку Вселенського патріархату.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Нагадаємо, 19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення щодо автокефалії.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Як відомо, народні депутати від Опозиційного блоку направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, в якому заявили, що ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою «вирішити політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні»

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Митрополит УМЦ МП Софроній: Ті, хто не захоче до єдиної церкви, стануть РПЦ за кордоном. І там хай хоч Путіну моляться



