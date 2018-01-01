Toyota відкличе понад 180 тис. авто через подушки безпеки

У японських автівках може бути дефект подушок безпеки

Японський концерн Toyota планує відкликати 181,8 тисяч автомобілів у Китаї через дефект подушок безпеки. Про це з посиланням на Державне управління з контролю за якістю, перевірки і карантину КНР (AQSIQ) повідомляє агентство Сіньхуа. Зокрема зазначено, що компанія почне відгук машин із 10 лютого 2018 року. Йдеться про 73 тис. автомобілів New



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У японських автівках може бути дефект подушок безпеки

Японський концерн Toyota планує відкликати 181,8 тисяч автомобілів у Китаї через дефект подушок безпеки.

Про це з посиланням на Державне управління з контролю за якістю, перевірки і карантину КНР (AQSIQ) повідомляє агентство Сіньхуа.

Зокрема зазначено, що компанія почне відгук машин із 10 лютого 2018 року. Йдеться про 73 тис. автомобілів New Highlander і 98 тис. автомобілів Levin, випущених у травні 2015 - лютому 2016 років.

Також буде відкликано більше 5 тис. гібридних моделей Levin, вироблених у жовтні 2015 - лютому 2016 років. Крім того, відкличуть майже 5 тис. гібридних автомобілів Corolla, випущених у період із листопада 2015 року по лютий 2016 року.

За даними агентства, існує ймовірність некоректної роботи датчика прискорення в подушках безпеки, що може привести до збою їхньої роботи під час аварії.

У разі, якщо неполадка буде виявлена, Toyota безкоштовно замінить подушки безпеки на автомобілях, що відкликаються.

На початку січня японський концерн також відкликав більше 600 тисяч автомобілів у США через несправності подушок безпеки виробництва фірми Takata.