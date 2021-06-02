Трагедія на Львівщині: школяр потонув під час екскурсії, вчитель у лікарні

Педагоги й медики проводили реанімаційні заходи на місці, але врятувати життя дитині не вдалося

У Стрийському районі Львівської області в середу, 2 червня, під час екскурсії на водоспад загинув школяр – зірвався у водоспад. Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України у Львівській області.

«2 червня о 11:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що в с. Кам'янка Стрийського району в водоспаді тоне дитина. До місця події негайно прибули рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе. Як з’ясувалось на місці події, дитина перебуваючи біля водоспаду, впала і опинилась під водою», – йдеться у повідомлені .

Класний керівник хлопчика, який загинув під час екскурсії на Львівщині, отримав серцевий напад і перебуває в лікарні.

«Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні в місті Сколе. Окрім того, вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе», – повідомляє сайт Львівської міськради.

За словами Довганик, школярів під час екскурсії супроводжували 3 вчителів та 2 батьків. Педагоги й медики проводили реанімаційні заходи на місці, але врятувати життя дитині не вдалося.

Нагадаємо, на Одещині під час уроку школяр запалив петарду. Йому відірвало палець