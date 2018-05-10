Трагічна ДТП з пожежею на Житомирщині: загинули троє людей
- Сьогодні, 21:10
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За попередньою інформацією, причиною аварії став невдалий обгон
В Житомирській області поблизу міста Олевськ сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинули троє людей.
Про це 10 травня повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у соцмережі Facebook.
«Одразу троє загиблих і ще одна людина в реанімації - результат жахливої ДТП. За попередньою інформацією, причиною аварії став невдалий обгон», - говориться у повідомленні.
В результаті ДТП один із автомобілів загорівся. Загинули чоловік та жінка. В іншій машині водій-чоловік помер від травм, жінка-пасажир у лікарні.
Нагадаємо, у Запоріжжі у четвер, 10 травня, сталася масштабна ДТП за участі восьми автомобілів. Постраждали водій Hуundai Accent та два пасажира, серед них 17-річний підліток. Їх госпіталізували до лікарні.