Трагічна ДТП з пожежею на Житомирщині: загинули троє людей

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За попередньою інформацією, причиною аварії став невдалий обгон

В Житомирській області поблизу міста Олевськ сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинули троє людей.

Про це 10 травня повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у соцмережі Facebook.

«Одразу троє загиблих і ще одна людина в реанімації - результат жахливої ДТП. За попередньою інформацією, причиною аварії став невдалий обгон», - говориться у повідомленні.

В результаті ДТП один із автомобілів загорівся. Загинули чоловік та жінка. В іншій машині водій-чоловік помер від травм, жінка-пасажир у лікарні.

Нагадаємо, у Запоріжжі у четвер, 10 травня, сталася масштабна ДТП за участі восьми автомобілів. Постраждали водій Hуundai Accent та два пасажира, серед них 17-річний підліток. Їх госпіталізували до лікарні.