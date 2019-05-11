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    Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на $300 млрд

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    Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на $300 млрд

    Трамп вважає, що тарифи покриють весь імпорт з Китаю

    Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 10 травня, розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще на 300 млрд доларів.

    Про це з посиланням на відповідну заяву американського торгового представника Роберта Лайтхайзера, повідомляє Reuters.

    Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю, відзначає агентство.

    Остаточного рішення щодо нових мит ще не прийнято, додав він, зазначивши, що це буде пов'язано з підвищенням тарифної ставки на китайські товари з 10% до 25% на суму близько 200 млрд долларів вранці в п'ятницю, 10 травня.

    Також не йдеться в заяві Лайтхайзера, щодо яких товарів будуть введені мита.

    Нагадаємо, в кінці минулого тижня Трамп заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Так, американський президент пообіцяв вже в цю п'ятницю підняти мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

    США тарифи Китай Дональд Трамп імпорт президент
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