Трамп хоче відмовитися від саміту з КНДР

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Дональд Трамп

Трамп зберігає за собою право відмовитися від зустрічі з північнокорейським лідером

Президент США Дональд Трамп може відмовитися від саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, який повинен пройти в червні.

Про це заявив американський віце-президент Майкл Пенс, після того, як північнокорейська сторона пригрозила припинити діалог з Південною Кореєю, передає Reuters.

«Буде великою помилкою з боку Кім Чен Ина думати, що він може грати з Дональдом Трампом», - сказав Пенс.

Він підкреслив, що президент «поза всяких сумнівів» зберігає за собою право відмовитися від зустрічі з північнокорейським лідером.

Напередодні у Білому домі заявили, що США готують зустріч Трампа і Кім Чен Ина попри погрози КНДР.

Як відомо, Північна Корея висловила протест щодо спільних військових навчань між США й Південною Кореєю, поставивши під сумнів запланований саміт між Трампом і Кімом. Через кілька годин після цього КНДР зробила ще одну заяву, пригрозивши скасувати переговори, відкинувши головну ідею відмови від ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Це буде перша зустріч, яка відбудеться між діючим президентом США та лідером Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.