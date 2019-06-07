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    Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

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    Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

    Президенти США і Франції провели двогодинні переговори

    Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трам під час зустрічі в Нормандії в четвер 6 червня обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Лівії та Україні.

    Про це повідомляє  Associated press.

    Після святкування річниці операції Оверлорд лідери США і Франції провели двогодинні переговори.

    Повідомляється, що на порядку денному були безпека, боротьба з тероризмом, ситуація на Близькому Сході, у Лівії та Україні

    Також зазначається, що Трамп і Макрон обговорили всі основні питання, за якими вони раніше не досягли згоди, включаючи Іран, світову торгівлю і зміну клімату.

    Відомо, що Трамп применшив розбіжності з Францією з приводу Ірану, сказавши Макрону, що вони обидва згодні, що у Тегерана не повинно бути ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

    США Еммануель Макрон президент
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