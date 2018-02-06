Трамп має намір дати свідчення спецпрокурору Мюллеру у справі про зв’язки з РФ - CNN

Трамп начебто переконаний, що через свою непричетність до змови з Москвою дача показань спецпрокурору не загрожує йому ніякими наслідками

Президент США Дональд Трамп має намір дати свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування втручання РФ в американські вибори в 2016 році. Про це повідомляє CNN. «Трамп переконаний, що через свою непричетність до змови з Москвою дача показань спецпрокурору не загрожує йому ніякими наслідками. Президент також вважає, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Трамп начебто переконаний, що через свою непричетність до змови з Москвою дача показань спецпрокурору не загрожує йому ніякими наслідками

Президент США Дональд Трамп має намір дати свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування втручання РФ в американські вибори в 2016 році.

Про це повідомляє CNN.

«Трамп переконаний, що через свою непричетність до змови з Москвою дача показань спецпрокурору не загрожує йому ніякими наслідками. Президент також вважає, що за довгі роки підприємницької діяльності і численних судових позовів набрався достатньо досвіду, щоб відчувати себе впевнено при відповіді на найкаверзніші питання під присягою», - йдеться в повідомленні.

Адвокати президента виступають проти його згоди на спеціальне інтерв'ю і закликають Трампа уникати зустрічі з Мюллером. Спеціальний радник Білого дому Тай Кобб заявив, що інтерв'ю є потенційною пасткою для президента США.

Нагадаємо, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером.

За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.

Раніше сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який має гарні відносини із Дональдом Трампом, заявив про те, що звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера буде кінцем перебування на посаді нинішнього глави Білого Дому.