Трамп назвав жартом звернення до РФ зламати пошту Клінтон



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Дональд Трамп

Саркастичне прохання Трампа викликало обурення серед ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що жартував у 2016 році, коли нібито звернувся до Росії з проханням зламати пошту екс-держсекретаря і кандидата в президенти Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє Mediaite.

Американський лідер жартома попросив РФ поділитися з ним листами зі зламаної пошти Клінтон.

Саркастичне прохання викликало обурення серед представників американських ЗМІ.

«Тоді це брехливе CNN разом з іншими говорить: «Він же просив Росію роздобути електронні листи». - Жахливо», - заявив Трамп, сказавши на тих, хто сприйняв таке його звернення всерйоз, що вони «без клепки в голові».

Раніше колишній захисник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена «ганебними», а слухання в Конгресі «несправжніми слуханнями».

Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.