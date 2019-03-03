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    Трамп оцінив успіх SpaceX: NASA знову «рулить»

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    Трамп оцінив успіх SpaceX: NASA знову «рулить»

    SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космодрому у Флориді з кораблем Dragon-2

    Президент США Дональд Трамп зазначив успіх NASA і привітав компанію SpaceX з успішним запуском корабля Dragon-2 до Міжнародної космічної станції.

    Про це написав він у своєму Twitter.

    «NASA знову «рулить». Відмінна робота і успіх. Вітаю SpaceX і всіх причетних!», - написав Трамп.

    Нагадаємо, 2 березня SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космодрому у Флориді з кораблем Dragon-2, який здійснює свій перший випробувальний політ у безпілотному режимі.

    У неділю, 3 березня, Dragon-2 повинен пристикуватися до Міжнародної космічної станції. Після стикування корабель проведе на орбіті тиждень, а потім має приводнитися в Атлантичному океані.

    США політ Дональд Трамп NASA SpaceX Falcon
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