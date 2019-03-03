Трамп оцінив успіх SpaceX: NASA знову «рулить»
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SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космодрому у Флориді з кораблем Dragon-2
Президент США Дональд Трамп зазначив успіх NASA і привітав компанію SpaceX з успішним запуском корабля Dragon-2 до Міжнародної космічної станції.
Про це написав він у своєму Twitter.
«NASA знову «рулить». Відмінна робота і успіх. Вітаю SpaceX і всіх причетних!», - написав Трамп.
We’ve got NASA “rocking” again. Great activity and success. Congrats to SPACEX and all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2019 р.
Нагадаємо, 2 березня SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космодрому у Флориді з кораблем Dragon-2, який здійснює свій перший випробувальний політ у безпілотному режимі.
У неділю, 3 березня, Dragon-2 повинен пристикуватися до Міжнародної космічної станції. Після стикування корабель проведе на орбіті тиждень, а потім має приводнитися в Атлантичному океані.