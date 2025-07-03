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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін послав Трампа. Що далі?

glavcom.ua
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фото: tsn.ua

Головна подія життя Трампа вже трапилася

• 1 •

Путін послав Трампа. Причина по якій Трамп вирішив говорити з Путіним та ще й призупиняти постачання зброї - залишається загадкою. Поки логічного пояснення я не бачу. Точніше, логіку можна шукати лише в переговорах США - Європа, де Путін потрібен Трампу, як пугало, щоб європейці швидше і легше погодилися на всі побажання Трампа. Але останній саміт НАТО показав, що європейці і так готові до всього. Тому, поки логіки я не бачу.

• 2 •

Наша проблема полягає і тому, що головна подія життя Трампа вже трапилася (я про це писав вже кілька разів). І ця головна подія – він переміг вдруге. І переміг, щоб царювати (жити в системі, де йому лижуть задницю) та щоб мститися. Україна знаходиться десь на периферії цієї помсти.

• 3 •

Але наша ще більша проблема полягає в тому, що ми є частиною переговорного процесу США-ЄС. І наші найближчі союзники з однієї сторони готові йти в рамках заданої Трампом парадигми «погоджуватися і лестити». З іншої, вони думають, як вирішити свої проблеми (безпека та мита) виходячи з попереднього пункту. І перед нами стоїть надскладна задача втриматися в периметрі цих переговорів. І тут у нас просто немає іншого шляху ніж балансувати між США та ЄС (всі інші важелі впливу і перш за все КНР ми втратили).

• 4 •

Путін грає в гру «тягнути час і не посваритися з Трампом». Його ціль зараз – дотягти до осені і продавити фронт. Я вважаю, що продавити фронт - нереально. Але він живе цим і вся його стратегія спілкування з Трампом направлена саме на це.

• 5 •

Що далі робитиме Трамп? Я залишаюся при думці, що до осені (жовтня-листопвдв) нічого. Ну а наша головна задача зараз добитися дозволу на продаж нам зброї. Це, я вважаю абсолютно реалістично. І на це має тратитися 90% зусиль дипломатії.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна війна Дональд Трамп переговори

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