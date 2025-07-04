Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом

Глава Кремля не відмовився від своїх цілей

Москва не демонструє жодного інтересу до добросовісних мирних переговорів

Російський диктатор Володимир Путін продовжує дотримуватись своїх початкових воєнних цілей в Україні та демонструє небажання досягати компромісу шляхом справжніх мирних переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Зазначається, що заяви Кремля про необхідність усунення так званих корінних причин війни – передусім зміна політичного курсу України, її нейтралітет і перегляд політики відкритих дверей НАТО – прямо суперечать риториці про нібито готовність Росії до змістовного діалогу.

«Москва не демонструє жодного інтересу до добросовісних мирних переговорів. Навпаки, риторика Путіна – зокрема твердження про те, що Росія не відступить від своїх стратегічних цілей – підтверджує готовність Кремля продовжувати війну, використовуючи військову силу, якщо дипломатичний тиск не змусить Україну до поступок», – йдеться у звіті.

Також повідомляєтья, що така позиція Росії суперечить закликам президента США Дональда Трампа, який виступає за якнайшвидше завершення війни.

«Кремль наразі не виявляє зацікавленості у проведенні нового раунду переговорів у Стамбулі – не лише не ініціює їх, а й не висловлює готовності повернутися до діалогу найближчим часом», – додали експерти.

На думку американських аналітиків, Росія спробує використати будь-які майбутні перемовини як інструмент тиску аби отримати поступки з боку України та Заходу. Водночас російські війська продовжуватимуть поступове, виснажливе просування на фронті, прагнучи досягти тактичних здобутків на полі бою.

Нагадаємо, триває 1227-й день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.