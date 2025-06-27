27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено переїжджати чи вирушати у далеку дорогу

27 червня відзначається Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома та День малих і середніх підприємств. Віряни вшановують пам’ять блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших.

Всесвітній день рибальства

27 червня відзначається Всесвітній день рибальства. Це свято з'явилося у 1985 році, його почали відзначати за рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбулася у Римі у 1984 році. Присвячується Всесвітній день рибальства лову риби – одному з найпопулярніших хобі на планеті.

Лов риби є одним з найдавніших способів видобутку харчування для людства. Сьогодні видобуток риби буває промисловою, аматорською та спортивною, при цьому господарська діяльність з видобутку водних біоресурсів називається рибальством, а аматорський чи спортивний вилов риби – рибалкою.

Сьогодні рибальство стало для багатьох чимось більшим, ніж просте захоплення, це ціла філософія життя. І справжні любителі риболовлі створюють власні організації, де діляться досвідом, знаннями, допомагають один одному. Справжні рибалки завжди готові відвідати навіть найвіддаленіші куточки планети у пошуках гарного клювання.

Традиційними у Всесвітній день рибальства заходами є, звичайно ж, змагання з лову риби. Такі змагання мають величезну популярність, у них з кожним роком бере участь все більше людей. Причому останнім часом серед учасників змагань є не лише чоловіки, а й чимало жінок.

Всесвітній день мікробіома

Відзначається щороку 27 червня. Він був створений для інформування широкого загалу про важливу роль мікроорганізмів у численних природних процесах та висвітлення досягнень у дослідженнях мікробіома. У багатьох людей терміни «мікроорганізми» і «мікроби» у першу чергу асоціюються з бактеріями, але насправді вони відносяться до всіх мікроскопічних організмів, тобто до тих, які не видно неозброєним оком. До мікробів відносяться всі археї та бактерії, більшість протистів (включаючи мікроскопічні водорості), деякі гриби та деякі мікроскопічні рослини та тварини (тихохідки, деякі нематоди та ін.). Проте віруси вважаються мікробами, оскільки вони вважаються живими організмами.

Мікробіом – це спільнота мікроорганізмів, що живуть разом у певному середовищі. Термін охоплює як ряд співіснуючих мікроорганізмів (мікробіоту), так і їхній «театр активності» (структурні елементи, метаболіти та умови довкілля). Залежно від довкілля мікробіоми можна розділити на два основні типи: морські мікробіоми та наземні мікробіоми. Наземні мікробіоми, у свою чергу, поділяються на три підтипи: рослинний, тваринний та людський.

Мікробіоми є майже скрізь, навіть у наших тілах та на них. Наприклад, мікроорганізми (шкірна флора), що живуть на нашій шкірі, допомагають захистити її від хвороботворних бактерій, а мікроорганізми в шлунково-кишковому тракті допомагають нам перетравлювати їжу. Мікробіоми у ґрунті фіксують азот з атмосфери, допомагаючи рослинам рости, а мікробіоми в океані поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень, як рослини на суші. Мікроби також відіграють важливу роль у виробництві багатьох продуктів харчування, включаючи хліб, кисломолочні продукти, оцет, алкогольні напої, чай, каву, какао, а також ферментовану рибу, м'ясо та овочі.

Всесвітній день мікробіома був заснований у 2018 році APC Microbiome Ireland – дослідницьким центром Наукового фонду Ірландії (SFI), який займається вивченням ролі мікробіомів у здоров'ї та хворобах. Основні цілі заходу – підвищити поінформованість про різноманітний світ мікробів та його важливість для людей, тварин, рослин та цілих екосистем. Щороку Всесвітній день мікробіоми має нову тему, присвячену конкретному аспекту дослідження мікробіома. Наприклад, темою 2023 року була «Мікроби та продукти харчування», і більшість заходів було присвячено ролі мікробіомів у виробництві продуктів харчування та здоров'я травної системи.

День малих і середніх підприємств

27 червня у системі міжнародних днів ООН відзначається День мікро-, малих та середніх підприємств (International Day for Micro-, Small- and Medium-sized Enterprises). Він був офіційно заснований Генеральною асамблеєю ООН у квітні 2017 року.

Мікро-, мале та середнє підприємництво має найважливіше значення, причому як економічне, а й соціальне. Воно допомагає створити нові робочі місця, зробити вливання в економіку на місцях, забезпечити мешканців товарами народного вжитку та різноманітними побутовими послугами, щоб у підсумку загалом покращити добробут населення.

Ініціатором заснування Дня мікро-, малих та середніх підприємств виступила делегація Аргентини, представник якої зазначив, що понад 95% підприємств у світі – це мікро, малі- та середні підприємства. При цьому на них припадає близько 60% зайнятості у приватному секторі. У країнах, що розвиваються, саме такі підприємства можуть стати двигунами економічного зростання та сталого розвитку. Ідею аргентинської делегації підтримала Міжнародна рада малого бізнесу (International Council for Small Business, ICSB).

Основне завдання Міжнародного дня мікро-, малих та середніх підприємств – підвищити рівень поінформованості громадськості про внесок таких підприємств у забезпечення сталого розвитку. Крім того, існування Міжнародного дня мікро-, малих та середніх підприємств має показати сучасному суспільству важливість підтримки подібного бізнесу та спільного пошуку рішень для його розвитку.

З нагоди Дня державні, приватні та некомерційні організації у державах-членах ООН організовують політичні дискусії, семінари-практикуми, виступи власників підприємств та інші заходи, у тому числі й онлайн-форматі, що дозволяє приєднатися до них практично всім бажаючим.

Яке сьогодні релігійне свято

27 червня у церковному календарі – день пам’яті блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших. Він також відомий як «український святий Микола», був видатним церковним діячем Української Греко-Католицької Церкви. Його життя та служіння залишили глибокий слід у вірних сердець.

Блаженний Миколай Чарнецький народився 14 грудня 1884 року у селі Семаківці, що належить до Городенківського району на Івано-Франківщині. Він був монахом-редемптористом, єпископом, місіонером та новомучеником. Протягом свого життя він віддавав себе служінню Богу та людям. Його молитви та духовні настанови були великою підтримкою для вірних.

1931 року його висвятили на єпископа (апостольського візитатора) для католиків східного обряду на Волині та Поліссі. Він був першим редемптористом, який отримав такий високий сан. Під час сталінських репресій він опинився в ГУЛАГу, але не зрадив своїм переконанням. 2 квітня 1959 року блаженний Миколай Чарнецький помер у Львові.

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Що не можна робити цього дня

Забороняється ображатися, злитися, сваритися.

Не можна робити пропозицію – шлюб виявиться невдалим.

Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу.

Народні прикмети

Дощить – до бабиного літа буде сиро.

Вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ.

Багато бджіл літає – буде посуха.

Стоїть ясна погода – таким літо буде.

Пам’ятні події 27 червня

1663 рік – у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1871 рік – єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік – у нью-йоркських лабораторіях Белла демонструють систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік – у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік – у Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік – у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік – війною Словенії за незалежність розпочинаються Югославські війни;

2001 рік – у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік – у Києві о 8:16 стається теракт, під час якого гине полковник Максим Шаповал та поранення отримує жінка, що проходила повз;

2022 рік – у Кременчуку (Полтавська область) стається ракетний удар російських військ в ТЦ «Амстор».

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна.