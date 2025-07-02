GGBet – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)

GGBet і «Полісся» – два бренди анонсували офіційне партнерство

Не встиг завершитися сезон УПЛ, як футбольні команди почали готуватися до нового. Один з етапів підготовки – підписання партнерств для клубів. Першими про угоду заявили хоч і нові, але вже гучні імена в українському спорті: букмекерський бренд GGBet та ФК «Полісся» (Житомир).

Сьогодні два бренди анонсували офіційне партнерство. GGBet і «Полісся» запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів: від офлайн подій до диджиталу – кожен проєкт спрямований на те, аби вболівальники об’єднуватися навколо команди вовків.

«Зараз наш клуб перебуває у стадії трансформації: ми змінюємось, зростаємо, плануємо, і саме в цей час нам важливо, хто поруч із нами. Партнерство з GGBet – це той міжнародний досвід та підтримка, яких ми потребуємо...» – зазначив Олександр Денисов, директор з маркетингу, медіа та спонсорства ФК «Полісся».

У GGBet також бачать багато перспектив у співпраці з житомирським клубом: «Ми з натхненням долучаємось до партнерства з ФК «Полісся». Це команда з характером, амбіціями та відданими вболівальниками. Житомирські вовки – це про емоції, боротьбу до кінця. Наше завдання – посилити ці чесноти... Впевнені, що клуб гідно представлятиме Україну в єврокубках», – відзначив Сергій Міщенко, CEO GGBet UA.

Вже в липні «Полісся» на чолі з новим головним тренером клубу Русланом Ротанем розпочне свій шлях у матчах 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій.