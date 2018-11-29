Трамп офіційно заперечив, що знав про «злив» інформації WikiLeaks



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Трамп у письмовій формі відповів на запитання спеціального прокурора США Роберта Мюллер

Президент США Дональд Трамп зазначив у письмових відповідях на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, що не був поінформований про передачу в WikiLeaks компромату на Гілларі Клінтон, а також про скандально відому зустріч з росіянами в Trump Tower.

Про це повідомив у середу телеканал CNN із посиланням на два джерела, ознайомлені з документами.

«Президент Дональд

що Роджер Стоун не розповідав йому про WikiLeaks та про зустріч у 2016 році в Trump Tower за участю його сина, представників (президентської – ред.) кампанії та російського юриста, яка пропонувала компромат на Гілларі Клінтон», – повідомляє телеканал, з посиланням на джерела.

Саме ці два запитання – передача інформації WikiLeaks, а також скандально відома зустріч у Trump Tower – мають вирішальне значення для розслідування Мюллера, щоб установити, чи була кампанія Трампа у змові з росіянами під час президентських виборів.

Раніше адвокати Трампа розповіли CNN, що відповіді президента відповідають його публічним заявам. «Натоміть ці письмові відповіді можуть стати предметом кримінальної відповідальності, якщо вони є помилковими», – зазначає телеканал.

Як відомо, позаминулого тижня президент Трамп заявив, що відповів у письмовій формі на запитання спеціального прокурора США Роберта Мюллера в межах розслідування про втручання Росії у президентські вибори в США.