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    Трамп офіційно заперечив, що знав про «злив» інформації WikiLeaks

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    Трамп офіційно заперечив, що знав про «злив» інформації WikiLeaks

    Трамп у письмовій формі відповів на запитання спеціального прокурора США Роберта Мюллер

    Президент США Дональд Трамп зазначив у письмових відповідях на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, що не був поінформований про передачу в WikiLeaks компромату на Гілларі Клінтон, а також про скандально відому зустріч з росіянами в Trump Tower.

    Про це повідомив у середу телеканал CNN із посиланням на два джерела, ознайомлені з документами.

    «Президент Дональд

    що Роджер Стоун не розповідав йому про WikiLeaks та про зустріч у 2016 році в Trump Tower за участю його сина, представників (президентської – ред.) кампанії та російського юриста, яка пропонувала компромат на Гілларі Клінтон», – повідомляє телеканал, з посиланням на джерела.

    Саме ці два запитання – передача інформації WikiLeaks, а також скандально відома зустріч у Trump Tower – мають вирішальне значення для розслідування Мюллера, щоб установити, чи була кампанія Трампа у змові з росіянами під час президентських виборів.

    Раніше адвокати Трампа розповіли CNN, що відповіді президента відповідають його публічним заявам. «Натоміть ці письмові відповіді можуть стати предметом кримінальної відповідальності, якщо вони є помилковими», – зазначає телеканал. 

    Як відомо, позаминулого тижня президент Трамп заявив, що відповів у письмовій формі на запитання спеціального прокурора США Роберта Мюллера в межах розслідування про втручання Росії у президентські вибори в США. 

    США Гілларі Клінтон розслідування WikiLeaks президент
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