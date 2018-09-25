Трамп під час Генасамблеї ООН закликав всіх ізолювати режим Ірану



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Президент США Дональд Трамп

Сполучені Штати почали кампанію економічного тиску проти Ірану

США закликають світове співтовариство «ізолювати» Іран.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Ми просимо всі нації ізолювати режим Ірану, поки продовжуватиметься його агресія. Ми просимо всі країни підтримати народ Ірану в його боротьбі за їхню релігійну спільну долю», – сказав Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати почали кампанію економічного тиску проти Ірану, «щоб відмовити іранському режиму в тих засобах, які необхідні для просування їхнього ганебного порядку денного». Президент зазначив, що 5 листопада будуть запроваджені додаткові санкції проти Ірану.

«Минулого місяця ми почали реалізовувати ті жорсткі ядерні санкції, які були зняті після укладення [«ядерної»] угоди 2015 року. 5 листопада будуть запроваджені додаткові санкції, за ними будуть нові. Ми працюємо з країнами, які імпортують сиру нафту з Ірану, щоб вони значною мірою скоротили об’єми своїх закупівель. Ми не можемо дозволити основному спонсору тероризму у світі мати найнебезпечнішу зброю. Ми не можемо дозволити режиму, який погрожує смертю Америці, руйнуванням Ізраїлю мати засоби доставки ядерних боєголовок», – зазначив Трамп.

На його думку, іранські лідери «не поважають своїх сусідів і їхні кордони, вони не поважають права націй».

«Навпаки вони розкрадають ресурси націй для того, щоб збагачуватися і щоб поширювати безлад на Близькому Сході і за його межами. Іранський народ справедливо обурений через те, що його власні лідери розкрадають мільярди доларів із казни Ірану, захоплюю великі частини економіки», – підкреслив американський президент.