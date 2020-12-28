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    Трамп підписав бюджет з пакетом допомоги американцям в умовах пандемії

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    Трамп підписав бюджет з пакетом допомоги американцям в умовах пандемії

    Закон передбачає виплату по 600 доларів на людину, хоча Трамп раніше вимагав збільшити суму до 2 тис. доларів

    Президент США Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік. Він містить пакет заходів підтримки населення та економіки на 900 млрд доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір в Twitter.

    Закон передбачає виплату по 600 доларів на людину, хоча Трамп раніше вимагав збільшити суму до 2 тис. доларів.

    «Президент Дональд Трамп підписав H. R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2021 року, який передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусом«, - написав Дір.

    Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не буде підписувати закон про допомогу американцям, через те, що вважає за необхідне підвищити одноразові виплати американцям під час пандемії з 600 до 2000 доларів.

    Республіканці відхилили заклик Трампа підвищити суму виплат американцям під час карантину.

    Зазначимо, Конгрес США погодив надання пакету допомоги в 900 мільярдів доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зазначалося, що цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США.

    Теги: США бюджет Дональд Трамп президент
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