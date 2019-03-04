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    Трамп пояснив скасування навчань з Південною Кореєю бажанням заощадити

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    Дональд Трамп - Трамп пояснив скасування навчань з Південною Кореєю бажанням заощадити
    Дональд Трамп

    Трамп вказав на дорожнечу спільних військових маневрів двох країн

    Президент США Дональд Трамп прокоментував скасування щорічних спільних військових навчань США і Південної Кореї - Key Resolve і Foal Eagle.

    Американський лідер в якості однієї з причин вказав на дорожнечу спільних військових маневрів двох країн.

    «Причина, по якій я не хочу військових навчань з Південною Кореєю, полягає в тому, щоб заощадити сотні мільйонів доларів для США, які нам не відшкодовуються. Це була моя позиція задовго до того, як я став президентом. Крім того, зниження напруженості в відносинах з Північною Кореєю в цей час - це добре! «, - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

    Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що командно-штабні навчання Key Resolve та польові маневри Foal Eagle можуть пройти 2019 року в скороченому масштабі. Зазвичай вони проводилися в період між кінцем лютого і серединою квітня.

    США Південна Корея Дональд Трамп військові навчання Twitter президент
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