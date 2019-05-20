Трамп пригрозив Ірану «офіційним кінцем»



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Президент США Дональд Трамп

«Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану»

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану «настанням кінця» і закликав Тегеран ніколи не погрожувати його країні.

«Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам», - заявив Трамп у Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.

Минулого тижня представники уряду США заявили, що Іран мобілізував групи в Іраку і Сирії для нападу на американців. Тому минулого тижня США направили шість військових кораблів, систему ПРО і морську піхоту в Перську затоку і Аравійське море.

Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.