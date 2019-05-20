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    Трамп пригрозив Ірану «офіційним кінцем»

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп пригрозив Ірану «офіційним кінцем»
    Президент США Дональд Трамп 

    «Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану»

    Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану «настанням кінця» і закликав Тегеран ніколи не погрожувати його країні.

    «Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам», - заявив Трамп у Twitter.

    Минулого тижня представники уряду США заявили, що Іран мобілізував групи в Іраку і Сирії для нападу на американців. Тому минулого тижня США направили шість військових кораблів, систему ПРО і морську піхоту в Перську затоку і Аравійське море.

    Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.

     

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