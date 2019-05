Трамп пригрозив Ірану «офіційним кінцем»

«Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану»

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану «настанням кінця» і закликав Тегеран ніколи не погрожувати його країні.

«Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам», - заявив Трамп у Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!