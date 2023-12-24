Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони

Головна традиція в цей день – збиратися з родиною за одним столом, коли в небі засяє перша зірка

Сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

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Традиції на Святвечір

Головна традиція на Святвечір – збиратися з родиною за одним столом, коли в небі засяє перша зірка.

Але важливо, що 24 грудня ще триває строгий Різдвяний піст, тож забороняється їсти м'ясні страви. Вечеря має бути пісною, а головною обрядовою стравою здавна є кутя. Особливо набожні люди можуть утримуватись від їжі протягом усього дня. У народі вірили, що якщо дівчина хоче вдало вийти заміж, то має поститися на Святвечір аж до святкової трапези.

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На стіл заведено викладати солому або сіно, а зверху стелити скатертину. Під неї по кутках столу також розкладають зубчики часнику, щоб уберегти дім від злих сил та хвороб.

Уся родина на вечерю збирається за святковим столом, на якому мають стояти 12 страв. Зазвичай на стіл ставлять одну зайву порожню тарілку – на випадок, якщо в дім завітає несподіваний гість. Деякі повір'я кажуть, що її ставлять для члена родини, який не дожив до Святвечора.

Господар має обов'язково прочитати молитву перед початком трапези, запалити різдвяну свічку і першим/ою скуштувати кутю. Вважається, що за вечір треба спробувати всі 12 страв.

На Святвечір у хату господар вносить дідуха і ставить на почесне місце - під образами. Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, хороший урожай та багатство.

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Під час вечері варто спостерігати, як горить свічка на столі. Якщо тріскоче і полум'я неспокійне, то таким буде і весь наступний рік. Після трапези треба ще раз помолитись. Наймолодший член сім'ї збирає усі виделки та зв'язує їх сіном, щоб родина трималася разом.

Здавна українці вірили, що на Святвечір душі померлих приходять навідати родичів. Тому усі страви залишають на столі на ніч - для пригощення померлих. Наступного дня не можна їсти кутю, яка стояла на святвечірньому столі.

Після вечері господар має обійти свою господу - вийти у садок із сокирою та символічно пригрозити деревам, які не плодоносять, тим, що їх зрубає в наступному році, якщо не будуть родити.

Наші предки вірили, що на Святвечір свійські тварини говорять людською мовою. Але якщо господар почує такі розмови, то йому це віщує смерть.

Що заборонено на Святвечір

Поряд із віруваннями у народі існувало багато заборон. Предки вважали, що не можна за святковий стіл сідати у старому та брудному одязі. Колір вбрання має бути світлих відтінків. Також у Святвечір не можна стригтися та голитися.

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У цей день потрібно дотримуватись посту - не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, але можна їсти рибу. Також заборонено переїдати. Не бажано економити на підготовці до свята, бо весь наступний рік проведете у злиднях.

За день до Різдва не можна лаятися, лихословити, говорити погано про інших. Святвечір має проходити у дружній атмосфері. На свято заборонялося відмовляти у милостині.

Святвечір ще називають тихим, тому не варто гучно веселитися. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.