Головна Новини
search button user button menu button

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
фото: Pixabay

Сьогодні не можна давати та брати гроші в борг

20 грудня День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС в Україні, Міжнародний день солідарності людей та Ігровий день. Віряни вшановують пам’ять священномученика Ігнатія Богоносця.

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
колаж: dduvs.edu.ua

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Свято було встановлено як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Воно також покликане нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників. Цей день є не лише приводом для урочистостей, а й нагадуванням про те, що досвід і мудрість старшого покоління є цінними для підготовки нових кадрів.

Міжнародний день солідарності людей

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин у XXI столітті.

Ігровий день (День гри)

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Ця подія стосується будь-яких ігор (настільних, паперових, комп'ютерних, лялькових та інших). Це чудова можливість хоча б на один день відволіктися від проблем, розважитися і позбавитися стресу.

Свято щороку відбувається за спонсорської підтримки Games Workshop (від 1975 року). Це компанія, яка займається виготовленням та продажем ігор. Основні події відбуваються в Великій Британії. Перше святкування відбулося 1975 року в Лондоні.

Яке сьогодні релігійне свято

20 грудня в церковному календарі – День священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій Богоносець був одним з перших отців Церкви, єпископом Антіохії, учнем апостола Івана Богослова, святий, мученик. Він народився в Сирії 35 року і помер в Римі 107 року, де його кинули на поталу звірам. Він написав сім листів до різних церковних громад, в яких захищав православну віру і закликав до єдності Церкви. Ігнатій був названий Богоносцем, тому що любив Господа всім своїм серцем і носив Його в собі. Його святі мощі зберігаються в Римі в церкві святого Климента.

Читайте також: Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити цього дня

  • Не варто впускати до свого дому незнайомців.
  • Не можна важко працювати.
  • Заборонено давати та брати гроші в борг.

Народні прикмети

  • Морозна погода до спекотного літа.
  • Хуртовини та відлига – до дощового літа.
  • Іній на деревах – погода найближчими днями буде ясною.
  • Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Пам’ятні події 20 грудня

  • 1637 – після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої; страчений у Варшаві в березні 1638.
  • 1753 – У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.
  • 1803 – США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн км²)
  • 1868 – У Львові засноване українське товариство «Просвіта».
  • 1880 – У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву – Великий Білий Шлях.
  • 1892 – Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.
  • 1906 – вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою.
  • 1912 – Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.
  • 1938 – американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої – кінескоп та іконоскоп.
  • 1961 – у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара.
  • 1984 – Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних – вчетверо більше, ніж наявні на той час чипи.
  • 1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.
  • 1995 – встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.
  • 1999 – Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао – остання європейська колонія в Азії.
  • 2000 – Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

Читайте також:

Теги: традиції свята свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За Конституцією, армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
6 грудня, 06:00
Святого Миколая поважають і шанують у багатьох країнах світу
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ
6 грудня, 04:23
Свято та традиції 21 листопада
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада, 00:05
День святого Миколая є одним із найулюбленіших дитячих свят
На Львівщині запрацювала казкова резиденція святого Миколая
26 листопада, 16:08
20 листопада у світі відзначають День дитини
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
20 листопада, 07:00
День гідності та свободи відзначається 21 листопада
День гідності і свободи: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
21 листопада, 01:00
24 листопада віряни святкують день ангела Катерини
День святої Катерини: історія свята, прикмети, традиції, заборони та привітання у прозі, віршах і листівках
24 листопада, 05:00
Історична годинникова вежа тепер дзвонить лише раз на годину
У Британії скарги на шум поклали край 137-річній традиції
1 грудня, 03:29
12 грудня відзначається День сухопутних військ України
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня, 00:05

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
51K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
22K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
20K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua