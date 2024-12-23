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Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
Релігійні свята у січні 2025 року
фото: glavcom.ua

Які свята відзначають віряни у січні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у січні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли Василя, Тетяни і Водохреще?

Головні церковні свята у січні 2025 року за новим календарем

  • 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір;
  • 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення;
  • 7 січня – Собор Предтечі таХрестителя Господнього Іоана;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни;
  • 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
  • 27 січня –  перенесення мощей святителя Іоана Златоустого;
  • 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Перелік свят у церковному календарі на січень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 січня

Обрізання Господнє,

святого Василія Великого
2 січня передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського

3 січня

святого пророка Малахія та святого мученика Гордія
4 січня собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена

5 січня

Хрещенський Святвечір,

святих мучеників Теопемпта і Теони

6 січня

Хрещення Господнє, або Богоявлення

7 січня

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана
8 січня святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки
9 січня святого мученика Полієвкта

10 січня

святих Пратулинських мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна

11 січня

святого преподобного Теодосія Великого

12 січня

Мучениці Тетяни Римської,

13 січня

святих мучеників Єрмила і Стратоніка
14 січня святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни

15 січня

святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника

16 січня

поклін чесним оковам святого апостола Петра
17 січня святого преподобного Антонія Великого

18 січня

святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських
19 січня святого преподобного Макарія Єгипетського

20 січня

святого преподобного Євтимія Великого
21 січня святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта

22 січня

святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського

23 січня

святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела

24 січня

Святої преподобної Ксенії Римлянки
25 січня святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського
26 січня святих преподобних Ксенофонта і Марії

27 січня

Перенесення мощей святителя Іоана Златоустого
28 січня святого преподобного Єфрема Сирійця
29 січня перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

30 січня

Трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого
31 січня святих чудотворників і безсрібників Кира та Івана
Теги: календар водохреще собор православна церква хрещення свята церква релігія Українська православна церква УГКЦ

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