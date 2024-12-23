Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
Які свята відзначають віряни у січні 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у січні 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли Василя, Тетяни і Водохреще?
Головні церковні свята у січні 2025 року за новим календарем
- 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір;
- 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення;
- 7 січня – Собор Предтечі таХрестителя Господнього Іоана;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни;
- 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
- 27 січня – перенесення мощей святителя Іоана Златоустого;
- 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
Перелік свят у церковному календарі на січень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 січня
|
Обрізання Господнє,святого Василія Великого
|2 січня
|передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
|
3 січня
|
святого пророка Малахія та святого мученика Гордія
|4 січня
|собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена
|
5 січня
|
Хрещенський Святвечір,
святих мучеників Теопемпта і Теони
|
6 січня
|
Хрещення Господнє, або Богоявлення
|
7 січня
|
Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана
|8 січня
|святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки
|9 січня
|святого мученика Полієвкта
|
10 січня
|
святих Пратулинських мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна
|
11 січня
|
святого преподобного Теодосія Великого
|
12 січня
|
Мучениці Тетяни Римської,
|
13 січня
|
святих мучеників Єрмила і Стратоніка
|14 січня
|святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни
|
15 січня
|
святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника
|
16 січня
|
поклін чесним оковам святого апостола Петра
|17 січня
|святого преподобного Антонія Великого
|
18 січня
|
святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських
|19 січня
|святого преподобного Макарія Єгипетського
|
20 січня
|
святого преподобного Євтимія Великого
|21 січня
|святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта
|
22 січня
|
святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського
|
23 січня
|
святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела
|
24 січня
|
Святої преподобної Ксенії Римлянки
|25 січня
|святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського
|26 січня
|святих преподобних Ксенофонта і Марії
|
27 січня
|
Перенесення мощей святителя Іоана Златоустого
|28 січня
|святого преподобного Єфрема Сирійця
|29 січня
|перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця
|
30 січня
|
Трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого
|31 січня
|святих чудотворників і безсрібників Кира та Івана
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