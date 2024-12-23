Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Релігійні свята у січні 2025 року

Які свята відзначають віряни у січні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у січні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли Василя, Тетяни і Водохреще?

Головні церковні свята у січні 2025 року за новим календарем

1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;

– Обрізання Господнє; святого Василя Великого; 5 січня – Хрещенський Святвечір;

– Хрещенський Святвечір; 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення;

– Хрещення Господнє, або Богоявлення; 7 січня – Собор Предтечі таХрестителя Господнього Іоана;

– Собор Предтечі таХрестителя Господнього Іоана; 12 січня – святої мучениці Тетяни;

– святої мучениці Тетяни; 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;

– святої преподобної Ксенії Римлянки; 27 січня – перенесення мощей святителя Іоана Златоустого;

– перенесення мощей святителя Іоана Златоустого; 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Перелік свят у церковному календарі на січень 2025 року: