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19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня – День адвокатури в Україні
фото: Unsplash

Сьогодні заборонено важко працювати, краще відпочити

19 грудня відзначається День адвокатури в Україні та Міжнародний день допомоги бідним. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського чудотворця. 

Міжнародний день допомоги бідним

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Shutterstock

19 грудня кожного року увесь світ відзначає Міжнародний день допомоги бідним людям. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 22 грудня 1992 року, пізніше, у 2000 році, розпочалося прийняття ряду програм щодо боротьби зі злиднями.

Статистика бідності людства під кінець 20 століття підштовхнула світ до дій, що спрямовані на покращення матеріального стану людей (25% знаходилися у скрутному положенні). За даними 2005 року, два з половиною мільярди людей існували не більше, ніж на 2 долари на добу.

Допомога населення вкрай важлива для боротьби з нестатком, тому 19 грудня нагадаймо собі про необхідність участі у благодійності: фонди, реабілітаційні центри та різноманітні благодійні організації – можливість змінити статистику в кращу сторону.

День адвокатури в Україні

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pexels

Щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне національне свято – День адвокатури, яке, проте, залишається робочим днем. Подія започаткована порівняно нещодавно – 2 грудня 2002 року, ініціатором встановлення цього свята виступив український Президент Леонід Кучма. День святкування обрали на честь дати введення у дію закону «Про адвокатуру» у 1992 році.

День адвокатури закликає суспільство подякувати адвокатам за їхню працю, звернути увагу на важливість цієї професії, адже робітники адвокатури допомагають зберегти особисті права громадянина та грають значну роль в розвитку держави.

Яке сьогодні релігійне свято

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
зображення з відкритих джерел

19 грудня за Новоюліанським календарем Церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського чудотворця. Преподобний Ілля є однією з найбільш відомих постатей серед святих Києво-Печерської лаври. Його часто ототожнюють з билинним богатирем Іллею Муромцем, хоча він є реальним історичним святим, який жив у XII столітті.

Ілля Муромець був воїном, який усе своє життя захищав рідну землю. Своєю мужністю і незламністю він заслужив велику славу, але згодом полишив військову справу й прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Після постригу він присвятив себе молитві та духовним подвигам, ставши взірцем християнської смиренності та віри. 

Дослідження мощей преподобного Іллі Муромця, які зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, підтвердили, що він мав значний для XII століття зріст – близько 177 см, тоді як середній зріст сучасників складав 160–165 см. Його статура була кремезною, з добре розвинутими м'язами, що вказує на неабияку фізичну силу.

До преподобного Іллі Муромця, як до мужнього воїна Христового, християни молитовно звертаються по допомогу у боротьбі з ворогами видимими й невидимими, просячи захисту, мужності та духовної сили для подолання життєвих випробувань.

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Що не можна робити цього дня

  • Заборонено важко працювати, краще відпочити.
  • Не можна виносити з будинку сміття, інакше з ним викинете і своє щастя.
  • Не ходіть в старому одязі, будете у скруті.

Народні прикмети і традиції

  • Якщо вранці тепла погода, то урожай жита буде великим;
  • Зоряна ніч до хорошого урожаю ягід;
  • На деревах іній – до вдалого року для сільськогосподарських робіт;
  • Сніжить – наступного року чекайте на великий урожай пшениці.

Пам’ятні події 19 грудня

  • 154 рік до н. е. – у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;
  • 104 рік до н. е. – римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;
  • 45 рік до н.е. – в Римі вводять юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;
  • 1 рік – обрізання Господа нашого Ісуса Христа;
  • 49 рік – Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;
  • 89 рік – Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;
  • 466 рік – Лю Юй стає імператором Південної Сун після вбивства свого племінника імператора Лю Цзиє;
  • 1501 рік – кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що виходили з моменту винаходу друкарства;
  • 1515 рік – Франциск I стає королем після смерті свого тестя Людовіка XII, який не залишив інших спадкоємців;
  • 1622 рік – папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;
  • 1709 рік – війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;
  • 1751 рік – друкують перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданої Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;
  • 1785 рік – виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснованої Джоном Волтером;
  • 1801 рік – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;
  • 1801 рік – після жорстокого придушення 1798 року повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації «Товариство об'єднаних ірландців», скасовують ірландський парламент;
  • 1804 рік – проголошують незалежність Гаїті від Франції;
  • 1880 рік – видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;
  • 1885 рік – у Чернівцях починає виходити українськомовна газета «Буковина», редактором якої став письменник і громадський діяч Юрій Федькович;
  • 1901 рік — проголошують створення Австралійської Співдружності – федерації британських колоній всього континенту;
  • 1909 рік – у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;
  • 1919 рік – Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
  • 1928 рік – починає виходити газета «Розбудова нації», орган проводу українських націоналістів;
  • 1940 рік – азербайджанську писемність переводять на кириличний шрифт;
  • 1942 рік – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;
  • 1950 рік – згідно з американським планом «Троян», цього дня повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;
  • 1954 рік – у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;
  • 1959 рік – перемога Кубинської революції;
  • 1970 (00:00:00 UTC) рік – початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);
  • 1983 рік – Arpanet змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;
  • 1984 рік – засновують Industrial and Commercial Bank of China, один з найбільших банків світу;
  • 1992 рік – Ірак визнає незалежність України;
  • 1994 рік – починає діяти НАФТА, найбільша у світі регіональна зона вільної торгівлі (США – Канада – Мексика);
  • 1995 рік – розпочинає роботу Світова організація торгівлі;
  • 1999 рік – запроваджують безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);
  • 2000 рік – Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;
  • 2001 рік – безготівкове євро вводять в Греції;
  • 2002 пік – поява готівкового євро;
  • 2007 рік – Болгарія та Румунія приєднуються до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стають офіційними мовами ЄС;
  • 2008 рік – на Кіпрі та Мальті вводять в обіг євро.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

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Теги: адвокат традиції свята свято

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