19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено важко працювати, краще відпочити
19 грудня відзначається День адвокатури в Україні та Міжнародний день допомоги бідним. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського чудотворця.
Міжнародний день допомоги бідним
19 грудня кожного року увесь світ відзначає Міжнародний день допомоги бідним людям. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 22 грудня 1992 року, пізніше, у 2000 році, розпочалося прийняття ряду програм щодо боротьби зі злиднями.
Статистика бідності людства під кінець 20 століття підштовхнула світ до дій, що спрямовані на покращення матеріального стану людей (25% знаходилися у скрутному положенні). За даними 2005 року, два з половиною мільярди людей існували не більше, ніж на 2 долари на добу.
Допомога населення вкрай важлива для боротьби з нестатком, тому 19 грудня нагадаймо собі про необхідність участі у благодійності: фонди, реабілітаційні центри та різноманітні благодійні організації – можливість змінити статистику в кращу сторону.
День адвокатури в Україні
Щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне національне свято – День адвокатури, яке, проте, залишається робочим днем. Подія започаткована порівняно нещодавно – 2 грудня 2002 року, ініціатором встановлення цього свята виступив український Президент Леонід Кучма. День святкування обрали на честь дати введення у дію закону «Про адвокатуру» у 1992 році.
День адвокатури закликає суспільство подякувати адвокатам за їхню працю, звернути увагу на важливість цієї професії, адже робітники адвокатури допомагають зберегти особисті права громадянина та грають значну роль в розвитку держави.
Яке сьогодні релігійне свято
19 грудня за Новоюліанським календарем Церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського чудотворця. Преподобний Ілля є однією з найбільш відомих постатей серед святих Києво-Печерської лаври. Його часто ототожнюють з билинним богатирем Іллею Муромцем, хоча він є реальним історичним святим, який жив у XII столітті.
Ілля Муромець був воїном, який усе своє життя захищав рідну землю. Своєю мужністю і незламністю він заслужив велику славу, але згодом полишив військову справу й прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Після постригу він присвятив себе молитві та духовним подвигам, ставши взірцем християнської смиренності та віри.
Дослідження мощей преподобного Іллі Муромця, які зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, підтвердили, що він мав значний для XII століття зріст – близько 177 см, тоді як середній зріст сучасників складав 160–165 см. Його статура була кремезною, з добре розвинутими м'язами, що вказує на неабияку фізичну силу.
До преподобного Іллі Муромця, як до мужнього воїна Христового, християни молитовно звертаються по допомогу у боротьбі з ворогами видимими й невидимими, просячи захисту, мужності та духовної сили для подолання життєвих випробувань.
Що не можна робити цього дня
- Заборонено важко працювати, краще відпочити.
- Не можна виносити з будинку сміття, інакше з ним викинете і своє щастя.
- Не ходіть в старому одязі, будете у скруті.
Народні прикмети і традиції
- Якщо вранці тепла погода, то урожай жита буде великим;
- Зоряна ніч до хорошого урожаю ягід;
- На деревах іній – до вдалого року для сільськогосподарських робіт;
- Сніжить – наступного року чекайте на великий урожай пшениці.
Пам’ятні події 19 грудня
- 154 рік до н. е. – у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;
- 104 рік до н. е. – римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;
- 45 рік до н.е. – в Римі вводять юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;
- 1 рік – обрізання Господа нашого Ісуса Христа;
- 49 рік – Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;
- 89 рік – Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;
- 466 рік – Лю Юй стає імператором Південної Сун після вбивства свого племінника імператора Лю Цзиє;
- 1501 рік – кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що виходили з моменту винаходу друкарства;
- 1515 рік – Франциск I стає королем після смерті свого тестя Людовіка XII, який не залишив інших спадкоємців;
- 1622 рік – папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;
- 1709 рік – війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;
- 1751 рік – друкують перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданої Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;
- 1785 рік – виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснованої Джоном Волтером;
- 1801 рік – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;
- 1801 рік – після жорстокого придушення 1798 року повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації «Товариство об'єднаних ірландців», скасовують ірландський парламент;
- 1804 рік – проголошують незалежність Гаїті від Франції;
- 1880 рік – видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;
- 1885 рік – у Чернівцях починає виходити українськомовна газета «Буковина», редактором якої став письменник і громадський діяч Юрій Федькович;
- 1901 рік — проголошують створення Австралійської Співдружності – федерації британських колоній всього континенту;
- 1909 рік – у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;
- 1919 рік – Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
- 1928 рік – починає виходити газета «Розбудова нації», орган проводу українських націоналістів;
- 1940 рік – азербайджанську писемність переводять на кириличний шрифт;
- 1942 рік – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;
- 1950 рік – згідно з американським планом «Троян», цього дня повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;
- 1954 рік – у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;
- 1959 рік – перемога Кубинської революції;
- 1970 (00:00:00 UTC) рік – початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);
- 1983 рік – Arpanet змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;
- 1984 рік – засновують Industrial and Commercial Bank of China, один з найбільших банків світу;
- 1992 рік – Ірак визнає незалежність України;
- 1994 рік – починає діяти НАФТА, найбільша у світі регіональна зона вільної торгівлі (США – Канада – Мексика);
- 1995 рік – розпочинає роботу Світова організація торгівлі;
- 1999 рік – запроваджують безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);
- 2000 рік – Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;
- 2001 рік – безготівкове євро вводять в Греції;
- 2002 пік – поява готівкового євро;
- 2007 рік – Болгарія та Румунія приєднуються до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стають офіційними мовами ЄС;
- 2008 рік – на Кіпрі та Мальті вводять в обіг євро.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
Коментарі — 0