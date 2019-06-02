Мер Лондона назвав риторику Трампа фашистською



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

За словами Садіка Гана, поведінка Трампа суперечить ідеалам Америки - рівності, свободі та релігійному плюралізму

Мер Лондона Садік Ган порівняв мову, що використовується президентом США Дональдом Трампом для згуртування своїх прихильників, з мовою «фашистів ХХ століття».

Про це повідомляє The Guardian.

«Дональд Трамп - це лише один з найбільш кричущих прикладів зростання глобальної загрози. Крайньо праві знаходяться на підйомі по всьому світу, погрожуючи нашим важко здобутим правам та свободам, цінностям, які визначали життя наших ліберальних, демократичних суспільств вже понад 70 років. Віктор Орбан в Угорщині, Маттео Сальвіні в Італії, Марін Ле Пен у Франції та Найджел Фарадж тут, у Великій Британії, використовують ті ж самі слова фашистів ХХ століття, щоб заручитися підтримкою, але з новими зловісними методами, щоб донести своє послання. І вони набирають силу та завойовують владу та вплив у місцях, де це було немислимо всього кілька років тому», - йдеться у повідомленні.

Ось чому, на думку Гана, не по-британськи - розгортати червону доріжку ...для президента, чия поведінка суперечить ідеалам Америки - рівності, свободі та релігійному плюралізму.

«Замість того, щоб окрилювати Трампа толерантністю, ми повинні говорити йому, що така поведінка є неприйнятною і становить загрозу для цінностей та принципів, за які ми боролися упродовж десятиліть», - зазначив Ган.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп порадив Великій Британії вийти з Європейського Союзу без угоди, якщо країну не влаштовують запропоновані Брюсселем умови.

Джерело: Укрінформ