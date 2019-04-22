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    Трамп привітав Зеленського з перемогою, - ЗМІ

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    Дональд Трамп - Трамп привітав Зеленського з перемогою, - ЗМІ
    Дональд Трамп

    Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони

    Переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп.

    Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у штабі Зеленського.

    Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

    Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

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