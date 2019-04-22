Трамп привітав Зеленського з перемогою, - ЗМІ



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Дональд Трамп

Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони

Переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у штабі Зеленського.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори — Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.

Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.