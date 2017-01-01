Трамп відмовився ставати «людиною року»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зателефонували з журналу Time і запевнили, що знову збираються вибрати його людиною року

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовив американському журналу Time, який хотів знову оголосити його «людиною року». Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter в ніч на суботу, 25 листопада. «Журнал Time подзвонив і повідомив, що я, швидше за все, буду знову названо «людиною року», якщо погоджуся на



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Президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зателефонували з журналу Time і запевнили, що знову збираються вибрати його людиною року

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовив американському журналу Time, який хотів знову оголосити його «людиною року». Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter в ніч на суботу, 25 листопада.

«Журнал Time подзвонив і повідомив, що я, швидше за все, буду знову названо «людиною року», якщо погоджуся на інтерв'ю і фотосесію. Я сказав, що, швидше за все, це не найкраща ідея, і відмовився. У будь-якому випадку спасибі!», - написав Трамп.

Журнал Time прокоментував в Twitter цю репліку. «Президент не має рації в тому, як він бачить обрання «людини року». Time не коментує свій вибір до публікації, яка відбудеться 6 грудня».

У грудні 2016 року Time оголосив Трампа людиною року.

«Він докорінно змінив лідерство обох найбільших партій (США. - Ред.) І, по суті, змінив політичний вектор світового порядку. Незабаром він буде командувати найбільш смертоносною армією в історії, а разом з тим управляти економічними важелями, здатними змінювати життя мільйонів», - говорилося в поясненні журналу.

Тим часом, згідно з підрахунками телеканалу CNN, в п'ятницю Трамп уже в 80-й раз з моменту вступу на посаду глави Білого дому в січні поточного року відвідав один з гольф-клубів, яким він володіє. Телеканал нагадав, що під час передвиборної кампанії Трамп заявив, що не візьме в руки ключку для гольфу, оскільки збирається ретельно працювати.

Джерело: Deutsche Welle