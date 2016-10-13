Американці днювали й ночували під крамницями, аби не проґавити шалені знижки
- 25 Листопада, 07:34
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Рекордні суми витрачають громадяни США на покупки у інтернет-магазинах
На покупки в інтернеті американці вже витратили півтора мільярда доларів за добу. У Сполучених Штатах традиційно після Дня подяки святкують Чорну п'ятницю.
У цей день американські магазини розпродають товари з величезними уцінками. Аби спробувати уникнути тисняви, більшість шопінг-центрів відкрилися ще у четвер.
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