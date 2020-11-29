Трамп збирається зробити гучну заяву в день інавгурації Байдена – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, близько 47% американців підтримують участь Дональда Трампа у виборах президента у 2024 році

Новий президент США офіційно приступить до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня

Чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

Про це повідомляє The Daily Beast.

За даними видання, Трамп обговорює зі своїми радниками питання, пов'язані з початком своєї передвиборчої кампанії за чотири роки до виборів.

Американський президент також може оголосити про намір взяти участь у виборах і протягом передостаннього тижня січня, якщо буде офіційно підтверджена перемога Байдена на загальних виборах, додає ЗМІ.

Наголошується, що близько 47% американців підтримують участь Дональда Трампа у виборах президента у 2024 році.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Байден переміг у «корумпованих» містах.

В п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.