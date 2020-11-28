Трамп заявив, що Байден переміг у «корумпованих» містах

Twitter поставив підпис під постом Трампа, що ця інформація є сумнівною

Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що обраний президент Джо Байден виграв вибори завдяки перемозі у «політично корумпованих» містах.

Про це Трамп написав у Twitter.

«У Байдена погані результати у великих містах (за даними Politico), за винятком Детройта (більше голосів, ніж людей!), Філадельфії, Атланти та Мілуокі, де йому було необхідно здобути перемогу. Не дивно, що всі вони розташовані в найважливіших штатах, що вагаються, й давно відомі своєю політичною корумпованістю!», – заявив глава Білого дому.



Twitter поставив підпис під постом Трампа, що ця інформація є сумнівною.

Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.