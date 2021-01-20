Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Беннона

Беннона звинуватили в шахрайстві на сотні тисяч доларів у рамках кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп вирішив одним зі своїх останніх рішень помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що рішення прийнято в останні години перебування Трампа в Білому домі у Вашингтоні.

Екс-радника кампанії президента США Дональда Трампа Стіва Беннона звинуватили в шахрайстві на сотні тисяч доларів у рамках кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Беннона разом із трьома іншими особами звинувачують в співучасті в шахрайстві з грошима фонду на спорудження стіни, які були зібрані в рамках кампанії We build the wall.

Будівництво стіни на кордоні США та Мексики для стримування нелегальних мігрантів було головною передвиборчою обіцянкою президента США Дональда Трампа.