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    Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Беннона

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    Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона - Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Беннона
    Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона

    Беннона звинуватили в шахрайстві на сотні тисяч доларів у рамках кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою

    Президент США Дональд Трамп вирішив одним зі своїх останніх рішень помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона.

    Про це повідомляє CNN.

    Відзначається, що рішення прийнято в останні години перебування Трампа в Білому домі у Вашингтоні.

    Екс-радника кампанії президента США Дональда Трампа Стіва Беннона звинуватили в шахрайстві на сотні тисяч доларів у рамках кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

    Беннона разом із трьома іншими особами звинувачують в співучасті в шахрайстві з грошима фонду на спорудження стіни, які були зібрані в рамках кампанії We build the wall.

    Будівництво стіни на кордоні США та Мексики для стримування нелегальних мігрантів було головною передвиборчою обіцянкою президента США Дональда Трампа.

    Теги: США будівництво президент
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