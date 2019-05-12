Трамп запропонував «простий спосіб» уникнути високих мит



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За словами Трампа, виробляти товари в США дуже просто

Президент США Дональд Трамп закликав бізнесменів переносити виробництво в США, щоб уникнути збільшення мит на товари, які імпортують до країни. Відповідну заяву Трамп розмістив у своєму мікроблозі в Twitter.

Про це він написав у Twitter.

За словами Трампа, виробляти товари в США дуже просто.

«Який простий спосіб уникнути тарифів? Виробляйте ваші товари та продукти у старих добрих Сполучених Штатах. Це дуже просто!» – переконаний американський президент.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2019 р.

Ця заява з’явилася після повідомлень адміністрації США про те, що Дональд Трамп доручив розпочати підготовку до впровадження мит на імпорт з Китаю, який охоплює $300 млрд.

Раніше США підняли з 10% до 25% тарифи на імпортовану з Китаю продукцію на загальну суму $200 млрд. Підвищення мит Трамп пояснив «занадто повільними» переговорами між Вашингтоном і Пекіном, які мають на меті врегулювання торговельного конфлікту між двома провідними економіками світу.