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    Трамп запропонував «простий спосіб» уникнути високих мит

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    Трамп запропонував «простий спосіб» уникнути високих мит

    За словами Трампа, виробляти товари в США дуже просто

    Президент США Дональд Трамп закликав бізнесменів переносити виробництво в США, щоб уникнути збільшення мит на товари, які імпортують до країни. Відповідну заяву Трамп розмістив у своєму мікроблозі в Twitter.

    Про це він написав у Twitter.

    За словами Трампа, виробляти товари в США дуже просто.

    «Який простий спосіб уникнути тарифів? Виробляйте ваші товари та продукти у старих добрих Сполучених Штатах. Це дуже просто!» – переконаний американський президент.

    Ця заява з’явилася після повідомлень адміністрації США про те, що Дональд Трамп доручив розпочати підготовку до впровадження мит на імпорт з Китаю, який охоплює $300 млрд.

    Раніше США підняли з 10% до 25% тарифи на імпортовану з Китаю продукцію на загальну суму $200 млрд. Підвищення мит Трамп пояснив «занадто повільними» переговорами між Вашингтоном і Пекіном, які мають на меті врегулювання торговельного конфлікту між двома провідними економіками світу. 

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