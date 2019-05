Трамп запропонував «простий спосіб» уникнути високих мит

За словами Трампа, виробляти товари в США дуже просто

Президент США Дональд Трамп закликав бізнесменів переносити виробництво в США, щоб уникнути збільшення мит на товари, які імпортують до країни. Відповідну заяву Трамп розмістив у своєму мікроблозі в Twitter.

За словами Трампа, виробляти товари в США дуже просто.

«Який простий спосіб уникнути тарифів? Виробляйте ваші товари та продукти у старих добрих Сполучених Штатах. Це дуже просто!» – переконаний американський президент.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple!